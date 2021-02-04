Рособоронэкспорт выведет на мировой рынок полсотни новых образцов вооружения

Рособоронэкспорт выведет на международный рынок вооружений около полусотни новых и современных образцов. Это будет сделано в течение следующих пяти-семи лет.

«Зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" 2С38, предназначенные для борьбы с БЛА лазерные комплексы, управляемые авиационные средства поражения, в том числе АУР "Гром-Э1" и "Гром-Э2", создаваемые с использованием научно-технического задела ракет семейства Х-38М, воздухонезависимая установка с риформингом дизельного топлива и электрохимическим генератором и другие», - перечислили некоторые из них в Рособоронэкспорте.

Также в организации рассказали о завершении оформления рекламного паспорта на танк Т-14 «Армата» - и пообещали его зарубежный дебют уже в «ближайшее время».