Россия готова поставлять РЛС, способные обнаружить «стелсы»
Об этом заявил генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.
«В 2020 году мы начали продвижение ряда образцов продукции российского производства, обладающих высоким потенциалом на рынке. В их числе РЛС 59Н6-ТЕ и П-18-2 "Прима", способные обнаруживать гиперзвуковые и малозаметные цели, произведенные по технологии Stealth, ЗРС "Антей-4000", новейшая унифицированная боевая платформа "Бумеранг"», - отметил Михеев.
Также генеральный директор «Рособоронэкспорта» подчеркнул, что компания выполнила план по поставке военной продукции за рубеж, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции и связанные с ней затруднения.
Портфель заказов компании стабильно наполнен, и сегодня достигает 50 миллиардов долларов.
Кроме того, Михеев отметил, что впервые был показан первый за последние два десятка лет контракт для поставку финальной продукции для военно-морской техники российского производства в ту часть Африки, что находится южнее пустыни Сахара.