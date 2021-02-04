Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Новый многоцелевой автомобиль для российской армии создадут на базе «Стрелы»

Андрей Аркадьев
11:31 04.02.2021
В перспективе такая машина позволит обновить парк универсальных внедорожников.
Новый многоцелевой автомобиль для российской армии создадут на базе «Стрелы»
© Фото: ВПК
Читайте нас на:

Военно-промышленная компания разработает новый многоцелевой автомобиль на базе бронемашины «Стрела» для российской армии, сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

В рамках данной линейки уже созданы базовый бронеавтомобиль и бронеавтомобиль-амфибия, а всего семейство будет насчитывать шесть машин.

© ВПК

Семейство автомобилей «Стрела» также включит в себя легкий багги для сил специальных операций и бронированные и небронированные универсальные шасси для монтажа различных образцов вооружения и систем.

На форуме «Армии-2020» в интервью «Звезде» Красовицкий сообщил, что при тех же защитных качествах, как у «Тигра», машина стоит в два раза дешевле, а ее вес составляет 4,7 тонны.

Мощный дизельный двигатель (200 л. с.) в совокупности с механической 6-ступенчатой коробкой переключения передач обеспечивает высокие динамические качества легкого бронеавтомобиля. По шоссе «Стрела» способна разогнаться до максимальной скорости 155 км/ч. Запас хода по топливу по контрольному расходу составляет до 1 000 км. В перспективе по желанию заказчика машина может комплектоваться и автоматической коробкой передач.

Небольшая масса бронеавтомобиля «Стрела» дает возможность использования столь защищенной машины для ее быстрой переброски на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов армейской авиации типа Ми-8 (Ми-17). В салоне машины, в зависимости от модификации и типа устанавливаемых кресел, могут разместиться до 8 человек, включая водителя.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:39 В стране и мире
Путин отметил важность регулирования цен на социально значимые товары
11:07 В стране и мире
Видео
Москвичам порекомендовали запастись теплыми вещами и готовиться к «адскому холоду»
10:23 В стране и мире
В Германии сравнили вакцину «Спутник V» с достижениями советской космонавтики
09:50 В стране и мире
Видео
SpaceX запустила на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
08:43 В стране и мире
Видео
В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при пожаре на складе
Популярное
Популярное
Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества
Врачи объяснили, как распознать заражение коронавирусом по ногам
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
Эксперт рассказал, как вести себя при встрече с белым медведем
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.