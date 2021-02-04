Новый многоцелевой автомобиль для российской армии создадут на базе «Стрелы»

Военно-промышленная компания разработает новый многоцелевой автомобиль на базе бронемашины «Стрела» для российской армии, сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

В рамках данной линейки уже созданы базовый бронеавтомобиль и бронеавтомобиль-амфибия, а всего семейство будет насчитывать шесть машин.

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Семейство автомобилей «Стрела» также включит в себя легкий багги для сил специальных операций и бронированные и небронированные универсальные шасси для монтажа различных образцов вооружения и систем.

На форуме «Армии-2020» в интервью «Звезде» Красовицкий сообщил, что при тех же защитных качествах, как у «Тигра», машина стоит в два раза дешевле, а ее вес составляет 4,7 тонны.

Мощный дизельный двигатель (200 л. с.) в совокупности с механической 6-ступенчатой коробкой переключения передач обеспечивает высокие динамические качества легкого бронеавтомобиля. По шоссе «Стрела» способна разогнаться до максимальной скорости 155 км/ч. Запас хода по топливу по контрольному расходу составляет до 1 000 км. В перспективе по желанию заказчика машина может комплектоваться и автоматической коробкой передач.

Небольшая масса бронеавтомобиля «Стрела» дает возможность использования столь защищенной машины для ее быстрой переброски на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов армейской авиации типа Ми-8 (Ми-17). В салоне машины, в зависимости от модификации и типа устанавливаемых кресел, могут разместиться до 8 человек, включая водителя.