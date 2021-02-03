ОПК «День инноваций»: в Воронеже на базе Военно-воздушной академии прошла выставка научных разработок Андрей Аркадьев Победители представят свои проекты на форуме «Армия-2021». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Порядка трех десятков инновационных проектов представили на выставке научных разработок «День инноваций - 2021», которая проходит на базе Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже. На стендах представлены новейшие и перспективные изобретения в области беспилотной авиации, роботизированных комплексов, авиационного вооружения и информационных технологий. Среди экспонатов есть модель новейшего самолета Су-57, на которой в нюансах воссоздано его движение по полосе. Этот комплекс поможет минимизировать вероятность попадания в двигатель посторонних предметов в момент торможения. Победители выставки представят свои проекты на форуме «Армия-2021». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика