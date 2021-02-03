Контракт с Индией по ЗРК «Игла-С» почти готов к подписанию

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, Владимир Дрожжов, оценил степень готовности к подписанию контракта с Индией по поставкам ей зенитных ракетных комплексов «Игла-С». Он сделал это на выставке Aero India-2021.

«Работа по подготовке к заключению между нашими странами контракта на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» находится на завершающей стадии», - отметил Дрожжов.

Напомним, российские ПЗРК победили в крупном индийском тендере еще в 2018 году. Скорее всего, речь будет идти не только о продаже «Игл», но и об организации производства комплексов на территории Индии.