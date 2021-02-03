В Индии хотят производить новейший российский самолет Ил-112В

Индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) готова производить перспективный легкий транспортный самолет нового поколения Ил-112В, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India-2021.

«Индийские партнеры проявляют интерес к самолету Ил-112В. Индийская корпорация HAL готова организовать его производство на своих предприятиях. Решение за Министерством обороны Республики Индия», - сказал он.

В октябре министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что новые самолеты Ил-112В начнут поступать в Минобороны России в 2023 году.

Проектирование самолета Ил-112В началось в 2002 году, когда Минобороны РФ объявило конкурс на создание легкого военно-транспортного самолета. В этом конкурсе приняли участие «Туполев», АК им. С.В. Ильюшина, ЭМЗ им. В.М. Мясищева, РСК «МиГ» и ОКБ им. Сухого. Также рассматривалось создание транспортного самолета на базе Ан-140.

В марте 2003 года конкурсная комиссия рассмотрела представленные проекты, а 12 августа Владимиру Путину доложили, что проект Ил-112В выиграл конкурс. Ильюшинское КБ приступило к созданию самолета.

В конце 2018 года главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщил телеканалу «Звезда» о том, что «Ильюшин» ведет работы по снижению веса. Позже стало известно, что массу удалось снизить на тонну благодаря применению композиционных материалов, усовершенствованию систем и оборудования самолета.

В июне 2019 года на Воронежском авиазаводе началось производство третьего и четвертого Ил-112В.