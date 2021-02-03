Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

В России создали бесконтактную мишень

Тимур Шерзад
13:00 03.02.2021
Мишенный комплекс поддерживает калибры от 5,45 до 30 миллиметров. Максимальный темп стрельбы - 200 выстрелов в секунду.
В России создали бесконтактную мишень
© Фото: Министерство обороны России
Читайте нас на:

Концерн «Техмаш», входящий в Ростех, разработал акустический беконтактный мишенный комплекс. Принцип работы - в анализе скорости и координат летящей пули/cнаряда. Данные о попаданиях и отклонениях транслируются на экран.

В результате стрелок может корректировать огонь тут же, не тратя времени на на сверку попаданий через оптику. Когда даже промежуточные результаты доступны практически в реальном времени, наработка навыков точной стрельбы идет куда быстрее. 

«Новый мишенный комплекс не имеет аналогов в России. В отличие от существующих образцов он поддерживает беспроводную связь между датчиками и оператором на расстоянии километра. Его характеристики позволяют получать информацию о результативности выстрелов фактически мгновенно и корректировать огонь, ориентируясь на данные аппаратуры. Таким образом комплекс повышает удобство и эффективность тренировок. Подобные возможности, безусловно, заинтересуют военных и спортсменов», - сообщили в комплексе вооружений Ростеха. 

Комплекс поддерживает калибры от 5,45 до 30 миллиметров. Максимальный темп стрельбы - 200 выстрелов в секунду. В случае если огонь ведется очередями, комплекс рассчитывает среднюю точку попадания. В планах улучшить мобильность комплекса - его будет проще транспортировать, быстрее монтировать. Это должно облегчить использование «в поле». 

Мишенный комплекс разработан в АО «НПО «Прибор» имени С.С. Голембиовского».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:18 Спорт
Объявлены правила проведения Олимпиады в Токио
12:55 Армия
Видео
Петровские мундиры и суворовские трофеи: Картаполов посетил Музей военной формы
12:00 В стране и мире
Видео
Тело одного человека нашли на месте пожара на складе в Красноярске
11:17 В стране и мире
Байден отменил несколько указов Трампа в сфере миграционной политики
11:15 В стране и мире
На Украине инициируют процедуру импичмента Зеленского после закрытия телеканалов
Популярное
Популярное
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Видео
Оседлать «Крокодила»: молодые летчики ЦВО отработали полеты на Ми-24
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.