В России создали бесконтактную мишень

Концерн «Техмаш», входящий в Ростех, разработал акустический беконтактный мишенный комплекс. Принцип работы - в анализе скорости и координат летящей пули/cнаряда. Данные о попаданиях и отклонениях транслируются на экран.

В результате стрелок может корректировать огонь тут же, не тратя времени на на сверку попаданий через оптику. Когда даже промежуточные результаты доступны практически в реальном времени, наработка навыков точной стрельбы идет куда быстрее.

«Новый мишенный комплекс не имеет аналогов в России. В отличие от существующих образцов он поддерживает беспроводную связь между датчиками и оператором на расстоянии километра. Его характеристики позволяют получать информацию о результативности выстрелов фактически мгновенно и корректировать огонь, ориентируясь на данные аппаратуры. Таким образом комплекс повышает удобство и эффективность тренировок. Подобные возможности, безусловно, заинтересуют военных и спортсменов», - сообщили в комплексе вооружений Ростеха.

Комплекс поддерживает калибры от 5,45 до 30 миллиметров. Максимальный темп стрельбы - 200 выстрелов в секунду. В случае если огонь ведется очередями, комплекс рассчитывает среднюю точку попадания. В планах улучшить мобильность комплекса - его будет проще транспортировать, быстрее монтировать. Это должно облегчить использование «в поле».

Мишенный комплекс разработан в АО «НПО «Прибор» имени С.С. Голембиовского».