Россия поставит Индии первый полк С-400 до конца года

Индия получит первый полк зенитной ракетной системы С-400 до конца текущего года, заявил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India-2021.

«Поставка Индии зенитной ракетной системы С-400 ведется по графику. Первый полк предполагается поставить до конца текущего года», - сказал он.

Он напомнил, что в январе этого года индийские специалисты прибыли в Россию и приступили к обучению работе с данной системой.

В марте прошлого года глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что Индия до конца 2024 года получит от РФ все предусмотренные контрактом зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.