В Сибири испытают новый легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1»

Новейший российский аэромобильный плавающий танк «Спрут-СДМ1» в ближайшее время направят на государственные испытания в Западную Сибирь, сообщает РИА Новости со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхана Оздоева.

«В ближайшее время для легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" начнутся испытания в условиях низких температур, которые пройдут на территории Западной Сибири», - приводит издание его слова.

Единственный в мире легкий плавающий танк прошел испытания в Черном море в декабре прошлого года. Тогда «Спрут-СДМ1» продемонстрировал возможность без подготовки проходить через водные препятствия и плыть по морю при волнении до трех баллов. Также танк прошел испытания в средней полосе России и субтропиках, где столбики термометров показывали 40 градусов выше нуля.

После этого «Спрут-СДМ1» будут десантировать из военно-транспортных самолетов Ил-76МД и проверят его на аэромобильность.

«Спрут-СДМ1» предназначен для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения. Оснащен мощным артиллерийско-ракетным комплексом, способен без дозаправки совершать марш на расстояние до 500 километров. В ходе испытаний в Черном море танк подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов.