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Индия купит у России два десятка истребителей МиГ-29

Тимур Шерзад
11:10 03.02.2021
Предполагаемая с лета сумма контракта на закупку и модернизацию МиГ-29 составляет 984 миллиона долларов. 
Индия купит у России два десятка истребителей МиГ-29
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Индийское правительство закупит у России 21 истребитель МиГ-29, согласно словам заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, Владимира Дрожжова.

«Предложение на поставку 21 самолета МиГ-29 передано индийской стороне. Правительством Республики Индия принято решение о закупке указанных самолетов. Ожидаем решения штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур», - отметил Дрожжов на выставке Aero India-2021.

В июле 2020 года Минобороны Индии уже одобрило покупку 21 МиГ-29 у России, а также модернизацию еще 59 таких же истребителей более ранних модификаций. 

Получившуюся задержку замдиректора ФСВТС объяснил влиянием пандемии COVID-19.

«Отсутствие до последнего времени регулярного авиасообщения между странами существенно затрудняло проведение контрактных переговоров. Тем не менее переговорный процесс идет», - подчеркнул Дрожжов.

Напомним, что предполагавшаяся летом сумма контракта на закупку и модернизацию МиГ-29 составляла 984 миллиона долларов. 

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