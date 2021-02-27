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Идеальное средство против беспилотников: в НАТО оценили российские «Панцири»

Иван Линдеманн
04:04 27.02.2021
В альянсе уточнили, что «Панцири» и подобные ему комплексы совместно с другими боевыми системами «представляют собой растущую угрозу для дружественных сил на поле боя».
Идеальное средство против беспилотников: в НАТО оценили российские «Панцири»
© Фото: Минобороны России
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Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» - это идеальное средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами. Такое заявление сделали в НАТО.

В альянсе сообщили, что изначально эти ЗРПК разрабатывались для точечной объектовой защиты от самолетов и вертолетов противника, а также для обороны дальнобойных систем ПВО от ударов высокоточного оружия.

«За счет этих характеристик "Панцирь-С1" идеально подходит для борьбы со всем диапазоном малых и тактических военных беспилотников, а также позволяет закрыть существующий в регулярных частях ПВО пробел между спецсистемами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия мини-дронам», - сказано в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса.

Уточняется, что «Панцири» и подобные ему комплексы совместно с другими боевыми системами «представляют собой растущую угрозу для дружественных сил на поле боя». В связи с этим НАТО придется в приоритетном порядке устранять их перед началом своих операций.

ЗРПК «Панцирь-С» разработан в Конструкторском бюро приборостроения. Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Каждый ЗРПК состоит из 12 сверхзвуковых управляемых зенитных ракет и четырех 30-миллиметровых автоматических скорострельных пушек.

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