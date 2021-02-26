Шойгу посетил предприятие «Кронштадт», производящее беспилотники

Специалисты компании «Кронштадт» представили министру обороны РФ Сергею Шойгу разработки в области создания беспилотных авиакомплексов.

Глава российского военного ведомства сегодня проверил ход выполнения гособоронзаказа по созданию беспилотников различного класса для выполнения самых разных задач. Это воздушные разведчики «Иноходец», скоростные ударные дроны «Гром», гигантские дозорные радиолокационные аппараты «Гелиос».

Отдельные образцы уже тестируются в войсках для запуска в серию. Развитию беспилотной авиации придается в нашей стране огромное значение. Ее оснастят ракетами большой дальности, лазерным и спутниковым наведением, элементами искусственного интеллекта.

Дроны будут взаимодействовать с боевыми самолетами, а также наземными и морскими робототехническими комплексами. Руководство компании «Кронштадт» сообщило Сергею Шойгу, что уже в этом году они готовы поставить семь комплексов беспилотников, в каждый из которых входит по три аппарата «Иноходец».