АО «Кронштадт» поставит в 2021 году семь комплексов с ударными беспилотниками «Иноходец»

АО «Кронштадт» поставит Минобороны семь комплексов ударных беспилотников «Иноходец» в 2021 году. Сегодня об этом доложил министру обороны России Сергею Шойгу генеральный директор предприятия Сергей Богатиков.

На вопрос Шойгу о количестве комплексов, которые получит оборонное ведомство в 2021 году, Богатиков сказал, что шесть или семь. В составе одного комплекса находятся три беспилотника.

Глава Минобороны потребовал увеличить производство беспилотников. Богатиков сказал, что в планах АО «Кронштадт» запустить в этом году в строй серийный завод.

Напомним, Шойгу прибыл на московскую площадку «Кронштадта» для того, чтобы проверить выполнение гособоронзаказа по беспилотникам. Производимые предприятием беспилотные аппараты могут использоваться для самых разных задач, в том числе и ударных.