ОПК ВС РФ получат комплекс «Валдай» для обнаружения «молчащих» беспилотников Андрей Аркадьев Государственные испытания комплекса уже завершены, изделие готовятся принять на вооружение. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Валдай» получит Российская армия. Об этом сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров. «Валдай» обнаруживает беспилотники, выполняющие полет в режиме радиомолчания. По словам Гончарова, государственные испытания изделия завершены. «В настоящее время подготовлены предложения по принятию изделия на снабжение Вооруженных сил РФ», - приводит его слова газета «Красная звезда». «Валдай» обеспечивает пеленгацию, обнаружение и распознавание цели. Комплекс передает данные на командный пункт. В зависимости от задач оператор принимает решение о принудительной посадке аппарата или блокировке канала управления. Может работать при плохой видимости, как в автономном режиме, так и передавать информацию о беспилотниках на системы ПВО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика