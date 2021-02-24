Анонсированы госиспытания новейшей тяжелой огнеметной системы «Тосочка»

Государственные испытания новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» начнутся в скором времени, сообщает пресс-служба Ростеха.

«Дочерние структуры Ростеха – военный дивизион ПАО "Мотовилихинские заводы и НПО "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева – приступили к подготовке боевой машины ТОС-2 "Тосочка" к государственным испытаниям. Работы ведутся в рамках выполнения гособоронзаказа на 2021 год», - говорится в сообщении.

Тяжелую огнеметную систему ТОС-2 впервые применили военные в ходе основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

ТОС-2, или «Тосочка», является развитием ТОС-1А «Солнцепек». Изделие получило новое колесное шасси автомобиля «Урал» вместо гусеничного на ТОС-1А «Солнцепек». Боевые характеристики были улучшены. Так, удалось увеличить дальность стрельбы, имеются автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Минобороны заказало первую опытную партию огнеметных систем в мае прошлого года.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» была разработана в 2001 году. Основной ее задачей является поддержка пехоты и бронетанковых соединений.

По сравнению с ТОС-1 «Буратино» количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 24. Транспортно-заряжающая машина выполнена на базе основного танка Т-72.