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Новые разработки и многомиллиардные контракты: как прошел второй день оружейного салона IDEX-2021

Алексей Кошкин
22:25 22.02.2021
Россия в рамках мероприятия представила ряд новинок, которыми заинтересовались представители разных стран.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Абу-Даби прошел второй день работы одной из самых крупных в мире выставок вооружений IDEX-2021. Российские стенды ожидаемо оказались в центре внимания: было представлено много новинок - от танка «Армата», ставшего одной из самых громких премьер, до smart-ружья, которое можно синхронизировать с телефоном.

Нашим новейшим танком «Армата» заинтересовалось несколько стран. Машина была представлена на стенде Рособронэкспорта. На площадке, как всегда, красовался и С-400 - всемирно известный комплекс противовоздушной обороны, который сейчас охраняет российскую базу Хмеймим.

Впервые здесь был выставлен уникальный суперсбалансированный автомат «Корд». Его представили в двух экземплярах - для стрельбы патронами калибров 7,62 и 5,45. Примечательно, что во время стрельбы оружие не дает отдачи в плечо, за счет чего повышается точность ведения огня. 

Специальная система «Купол», которая не допускает беспилотники к любому объекту на расстоянии 20 километров, также была представлена в Абу-Даби. Данный комплекс может экранировать любые связи с БПЛА, в том числе с наступательными.

Принимающая сторона испытывает огромное желание взаимодействовать с РФ. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров встретился и обсудил дальнейшее сотрудничество предприятий двух стран с наследным принцем эмирата Абу-Даби. Прошлый год между Россией и Арабскими Эмиратами был рекордным с точки зрения товарооборота, который составил больше трех миллиардов долларов, но это, по словам Мантурова, не предел.

«Наследный принц поставил вопрос дойти до цифры 10 миллиардов долларов. Конечно же, посыл в строну создания совместных предприятий и уже в этом направлении мы имеем результаты. В первую очередь - это совместное предприятие с нашей компанией Aurus, где эмиратская сторона занимает более 30% долей участия, и сотрудничество идет активное», - объяснил Мантуров после встречи.

На российской экспозиции среди мощных противотанковых ракет и комплексов ПВО впервые выставили плавающие боевые машины поддержки морской пехоты - БТ-3Ф и «Спрут».

«Здесь представлены и плавающие бронетранспортеры и даже легкий танк "Спрут" - с орудием танковым и весит вдвое меньше, чем обычный танк. Эта машина плавает со скоростью 10 километров в час. При этом пушка аналогична пушке Т-90... Также есть дистанционно управляемая пулеметная установка», - сообщил заместитель исполнительного директора ПАО «Курганмашзавод» по ГОЗ и ВТС Роман Хромов.

Концерн «Калашников» на своем стенде презентовал новейший беспилотник, способный взлетать вертикально. Также было продемонстрировано разнообразное новейшее стрелковое вооружение.

Роботизация в военной сфере - главная тема салона в Абу-Даби. Участник мероприятия увидели комплексы, работающие на основе искусственного интеллекта. Системы способны самостоятельно опознавать и захватывать цели, и ждут только одного - команды от человека на уничтожение.

Еще одна главная тема - борьба с беспилотными летательными аппаратами. И Россия подготовила громкую презентацию -  специальный комплекс радиоэлектронной борьбы, который за 20 километров глушит любые беспилотники. К нему прилагается радиоэлектронное ружье под названием «Пищаль». Оно перехватывает любой дрон на высоте до двух километров.

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