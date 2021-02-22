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Разработчик назвал сильные стороны новейшего бронетранспортера БТ-3Ф

Алексей Кошкин
17:39 22.02.2021
Броневик оснащен дистанционно управляемой стабилизированной пулеметной установкой калибра 12,7 с тепловизионным прицелом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Перспективный российский бронетранспортер для морской пехоты БТ-3Ф, созданный на «Курганмашзаводе» (входит в ГК «Ростех»), способен доставить на берег 14 полностью экипированных десантников. Новинку российского оборонно-промышленного комплекса презентовали на международной оружейной выставке IDEX 2021 в Абу-Даби. Бронетранспортер разработан на базе БМП-3 и обладает рядом уникальных характеристик.

«Преимуществом данной машины является большая емкость внутреннего пространства, в котором мы разместили 14 десантников, не считая двух членов экипажа. Запас плавучести машины составляет 25 процентов, что на пять процентов больше чем в БМП-3», - рассказал «Звезде» заместитель исполнительного директора ПАО «Курганмашзавод» по ГОЗ и ВТС Роман Хромов.

Боевая машина оснащена дистанционно управляемой стабилизированной пулеметной установкой калибра 12,7 с тепловизионным прицелом. Это превращает БТ-3Ф не только в средство транспортировки бойцов, но и в грозную боевую единицу.

«Сейчас данная машина проходит испытания, после чего планируется ее поставка одному из заказчиков, который уже подписал контракт по линии "Рособоронэкспорта". Также ожидаются  дальнейшие государственные испытания для Минобороны России с последующим принятием на вооружение», - добавил Хромов.

Боевая машина, по его словам, заинтересовала вспомогательные подразделения. Среди них связисты, военные медики и другие. На первоначальном этапе, пояснил Роман Хромов, планируется предлагать БТ-3Ф как платформу для размещения различного оборудования.

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