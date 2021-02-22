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Представитель «Калашникова» объяснил, чем уникален новейший автомат АК-19

Тамара Астапенкова
01:10 22.02.2021
По словам Владимира Онокой, выпуск нового автомата позволит расширить географию продаж и увеличить размер поставок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Новый современный автомат АК-19, который Россия представляет на Международном военно-техническом салоне IDEX-2021, будет очень интересен для стран Ближнего Востока, которые используют патроны, принятые на вооружение странами НАТО. Такое мнение высказал телеканалу «Звезда» руководитель направления дирекции по военно-техническому сотрудничеству группы компаний «Калашников» Владимир Онокой.

«Автомат АК-19 может быть очень интересен для стран Ближнего Востока. Многие из них используют патрон 5,56 на 45 мм, и оружие европейского либо американского производства. Этих боеприпасов много», - рассказал эксперт.

Он добавил, что за много лет было проведено большое количество тестов, в том числе и в условиях пустыни, которые показали, что не все образцы оружия надежно работают.

«Поэтому очень важно было представить такой образец, который сочетает в себе легендарную надежность автомата Калашникова и при этом боеприпас, который здесь широко распространен, активно используется и даже производится некоторыми странами», - рассказал Владимир Онокой.

По его словам, в новом АК-19 на магазин специально наносится маркировка 5,56 на 45 мм, поскольку по внешнему виду он похож на магазины российского производства.

«Мы специально проводим испытания патронами НАТО, чтобы не было никаких сомнений в том, что если будут патроны иностранного производства, то могут произойти какие-то сложности. Никаких проблем. Все для того, чтобы наши потенциальные покупатели были уверены - оружие будет работать максимально надежно», - рассказал Онокой.

Он добавил, что оружие группы компаний «Калашников» пользуется большой популярностью. Выпуск АК-19 позволит расширить географию продаж и увеличить размер поставок.

«Даже ради самого лучшего автомата мало кто захочет менять все патроны в армии. А здесь люди смогут купить образец и использовать то, что у них уже есть», - объяснил эксперт.

Ранее генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов сказал, что в числе наиболее перспективных образцов, представленных Россией на Международном военно-техническом салоне IDEX-2021, будет автомат АК-19.

Напомним, что автомат был создан на базе АК-12. Его особенностями стали телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новое исполнение целика, щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

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