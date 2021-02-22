Мантуров раскрыл детали договоренностей России и ОАЭ по вертолетам VRT500 и беспилотникам VRT300

Россия и ОАЭ видят возможность совместного сотрудничества в разработке сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Кроме того, в настоящее время, сказал он, эмиратская сторона участвует в капитале «Вертолетов России».

«Это в том числе и отдельный проект «Вертолетов России» и компании Tawazun по вертолету VRT500 и беспилотнику VRT300. Кстати, здесь этот беспилотник уже представлен, он летает и испытывается в том числе и в условиях Крайнего Севера», - заявил Мантуров на военно-техническом салоне IDEX-2021 в Абу-Даби.

Министр выразил уверенность, что данное направление будет крайне востребовано. По его словам, полиция ОАЭ уже оформила предварительный заказ на поставку 100 российских беспилотников и 100 вертолетов.

«Эти подходы и эти направления дадут дополнительный импульс как для наращивания нашего торгового оборота, так и для развития новых секторов экономики, которые будут у нас на повестке», - заключил он.

Ранее на этом же форуме Мантуров заявил о будущем открытии центра по продаже автомобилей Aurus совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами.