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Мантуров раскрыл детали договоренностей России и ОАЭ по вертолетам VRT500 и беспилотникам VRT300

Иван Линдеманн
00:55 22.02.2021
Глава Минпромторга РФ заявил, что полиция ОАЭ уже оформила предварительный заказ на поставку 100 российских беспилотников и 100 вертолетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россия и ОАЭ видят возможность совместного сотрудничества в разработке сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Кроме того, в настоящее время, сказал он, эмиратская сторона участвует в капитале «Вертолетов России».

«Это в том числе и отдельный проект «Вертолетов России» и компании Tawazun по вертолету VRT500 и беспилотнику VRT300. Кстати, здесь этот беспилотник уже представлен, он летает и испытывается в том числе и в условиях Крайнего Севера», - заявил Мантуров на военно-техническом салоне IDEX-2021 в Абу-Даби.

Министр выразил уверенность, что данное направление будет крайне востребовано. По его словам, полиция ОАЭ уже оформила предварительный заказ на поставку 100 российских беспилотников и 100 вертолетов.

«Эти подходы и эти направления дадут дополнительный импульс как для наращивания нашего торгового оборота,  так и для развития новых секторов экономики, которые будут у нас на повестке», - заключил он.

Ранее на этом же форуме Мантуров заявил о будущем открытии центра по продаже автомобилей Aurus совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами.

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