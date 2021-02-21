РФ в 2020 году заключила с африканскими странами оружейные контракты на 1,5 млрд долларов

В прошлом году Россия заключила с африканскими странами контракты на поставку оружия на сумму более полутора миллиардов долларов. Об этом рассказал генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

«Более $1,5 млрд. Заключили в течение 2020 года контракты более чем с 10 африканскими странами. Получили аванс, начали исполнять», - сказал Михеев на международной выставке вооружений IDEX 2021 в Дубае, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов выразил мнение, что на выставке большим спросом будет пользоваться новый российский автомат АК-19, созданный под патрон стандарта НАТО.