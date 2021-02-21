Серийные поставки «Арматы» Минобороны России начнутся в 2022 году

Серийные поставки танков Т-14 «Армата» Минобороны России начнутся в 2022 году. Об этом заявил гендиректор, главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

«С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин», - сказал он на Международной военно-технической выставке IDEX-2021.

По его словам, «Уралвагонзавод» уже заключил серийные контракты на поставку с Минобороны РФ. Терликов отметил, что государственные испытания «Арматы» должны быть завершены в течение ближайших двух лет. По одному из контрактов до конца 2021 года уже запланирована поставка установочной партии машин, которая будет оснащена новейшими боеприпасами, разработкой которых занимаются предприятия Росатома.

«Армата создавалась для того, чтобы обеспечить превосходство над лучшими аналогами. Планку мы держим на нужной высоте. Позиций сдавать не собираемся», - цитирует Терликова ТАСС.

Также главный конструктор отметил, что «Армата» построена вокруг системы «пушка-снаряд» и танк обладает превосходством по могуществу вооружения.