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В Рособоронэкспорте рассказали о повышенном интересе к С-400 и «Панцирь-С1М» на IDEX-2021

Лина Давыдова
23:03 21.02.2021
В воскресенье в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал крупнейший Международный военно-технический салон-IDEX 2021.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Ближний восток и северную Африку приходится 50% от всех продаж российского оружия и техники за рубеж. Об этом эксклюзивно «Звезде» на Международном военно-техническом салоне IDEX 2021 рассказал глава Рособорнэкспорта Александр Михеев.

Он также отметил повышенный интерес многих стран к российским комплексам С-400 и «Панцирь-С1М», а также к танку Т-14 «Армата».

«Уже мы говорим о семействе зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", идет развитие этой модели, есть программа модернизации. Здесь присутствует модель танка "Армата" - многие страны расстраивают его как основной боевой танк для вооруженных сил», - рассказал Михеев.

В воскресенье в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал крупнейший Международный военно-технический салон IDEX 2021. Российский стенд в Абу-Даби обещает стать оружейной сенсацией года, поскольку на нем представлено множество новейших образцов военной техники.

На стенде Рособоронэкспорта уже побывал министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Ему рассказали об «Армате» и подарили макет танка, который за рубежом демонстрируется впервые. 

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