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От «Арматы» до секретного оружия нового поколения: что представит Россия на IDEX 2021

Светлана Головина
Алексей Кошкин
10:37 21.02.2021
Военно-технический салон проходит в Абу-Даби с 21 по 25 февраля.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: idexuae.ae
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В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал крупнейший Международный военно-технический салон IDEX 2021. Российский стенд в Абу-Даби обещает стать оружейной сенсацией года, поскольку на нем будут представлены новейшие образцы от современного танка Т-14 «Армата» до секретного автомата нового поколения.

Танк Т-14 «Армата» будет показан за рубежом впервые и уже сейчас привлек к себе большое внимание за счет публичной презентации. В этот раз танк будет на выставке только в виде макета и в мультимедийном формате, который подробно продемонстрирует боевые способности машины.

Холдинг «Высокоточные системы» продемонстрирует свои плавающие боевые машины поддержки морской пехоты нового поколения БМП-3Ф и БТ-3Ф. Они способны покидать десантные корабли на расстоянии 60 км от берега. 

На стенде Рособоронэкспорта представят модели новейшего многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35 и транспортно-десантного вертолета Ми-38Т, способных значительно повысить боевой потенциал авиационной группировки любой страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Концерн ВКО «Алмаз - Антей» покажет популярные на ближневосточном рынке комплексы ПВО - С-400 «Триумф» и комплекс средней дальности «Викинг»  - экспортная версия комплекса «Бук-М3», совсем недавно поступившего на вооружение Российской армии.  

Поскольку главные темы IDEX 2021 - роботизация и борьба с беспилотниками, Россия представит комплекс радиоэлектронной борьбы с БЛА «Репеллент-Патруль». Он способен подавлять дроны на расстоянии до 20 километров. В систему входит электромагнитное ружье «Пищаль», подавляющее каналы управления и навигации на расстоянии до двух километров. Его вес всего 3,5 килограмма.

Немало новинок будет показано в сегменте стрелкового оружия. Помимо первого зарубежного показа автомата АК-19 и пистолета Лебедева состоится презентация ковровского пулемета «Корд», который по ряду характеристик превосходит многие автоматы в мире. На данный момент выпускаются две версии «Корда» - А-545 и А-762 калибров 5,45 мм и 7,62 мм.

Секрет пулемета в том, что он идеально сбалансирован. Чтобы добиться этого, была разработана принципиально новая конструкция затвора, на который установили специальный балансир. В результате «Корд» не трясется в руках стрелка даже в момент стрельбы очередями, приклад не бьет в плечо - отдачи практически нет. Значительно повысились точность и кучность стрельбы.  

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