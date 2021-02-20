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В «Рособоронэкспорте» рассказали об уникальном преимуществе российских средств ПВО и РЭБ

Андрей Аркадьев
17:07 20.02.2021
Компания обсуждает с ближневосточными странами поставки средств ПВО.
В «Рособоронэкспорте» рассказали об уникальном преимуществе российских средств ПВО и РЭБ
© Фото: Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"
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Уникальное преимущество российских средств ПВО и РЭБ состоит в их способности без потери боевой эффективности интегрироваться в уже существующие национальные системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев в преддверии международной оружейной выставки IDEX 2021 в ОАЭ.

По словам представителя предприятия, Россия ведет переговоры с иностранными заказчиками о возможных поставках отечественных средств противовоздушной обороны. Михеев подчеркнул, что российские ПВО хорошо известны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе благодаря их успешному применению.

«Сегодня мы обсуждаем их поставки с рядом стран региона как отдельно, так и в рамках организации единой системы ПВО», - отметил он.

Гендиректор  «Рособоронэкспорта»  добавил, что компания рассчитывает на интерес заказчиков из-за границы к отечественным средствам ПВО в рамках предлагаемой комплексной системы противодействия беспилотникам, состоящей из компоненты радиоэлектронного обнаружения и подавления БЛА, а также физического уничтожения беспилотников ракетным и пушечным вооружением.

В радиоэлектронную компоненту могут быть включены средства различного радиуса действия, в том числе комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент-Патруль», комплексы «Купол» и «Рубеж-Автоматика», а также электромагнитное ружье «Пищаль».

В качестве ударной силы в рамках этой системы для физического уничтожения БЛА предлагаются комплексы ПВО малой дальности, такие как ЗРПК «Панцирь-С1М» или ЗРК типа «Тор».

Комплекс «Рубеж-Автоматика» предназначен для ведения непрерывного радионаблюдения и выявления сигналов беспилотных летательных аппаратов и формирования сигналов противодействия.

Комплекс «Купол» предназначен для воздействия на каналы навигации, управления и передачи информации БПЛА с целью воспрепятствования функционированию БПЛА в воздушном пространстве объекта.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

Система способна совмещать систему захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели от 5 м в высоту и 200 м дальности до 15 км в высоту и 20 км дальности, даже без внешней поддержки. Схожие характеристики имеет ЗРК «Тор», однако в нем отсутствует пушечное вооружение и он установлен на гусеничном шасси.

«Тор» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс». Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

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