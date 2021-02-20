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Россия заявила о готовности продать истребитель Су-57Э стратегическим партнерам

Андрей Аркадьев
13:51 20.02.2021
«Рособоронэкспорт» уже ведет консультации с отдельными странами.
Россия заявила о готовности продать истребитель Су-57Э стратегическим партнерам
© Фото: Минобороны России
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Россия готова продать стратегическим партнерам новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании «Рособоронэкспорт» Александра Михеева.

«На данный момент мы ведем предварительные консультации с отдельными странами мира по поставкам многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57Э. "Рособоронэкспорт" готов предложить Су-57Э стратегическим партнерам России в случае их заинтересованности накануне оружейной выставки IDEX-2021», - сказал Михеев накануне оружейной выставки IDEX-2021.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.

В мае 2017 года самолеты приняли участие в Параде Победы, впервые пролетев над стенами Московского Кремля.

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