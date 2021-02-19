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Россия представит на выставке IDEX новую систему борьбы с беспилотниками

Андрей Аркадьев
17:36 19.02.2021
Презентация системы пройдет 22 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
Россия представит на выставке IDEX новую систему борьбы с беспилотниками
© Фото: Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"
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«Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) представит на выставке вооружений IDEX 2021 новую комплексную систему противодействия беспилотникам, сообщает пресс-служба компании.

Компания представит комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент-Патруль», который способен подавлять дроны на расстоянии до 20 километров, а также комплексы «Купол» и «Рубеж-Автоматика», осуществляющие непрерывное наблюдение и непробиваемый беспилотниками купол над объектом.

В систему входит электромагнитное ружье «Пищаль», которое может подавлять каналы управления и навигации беспилотников на расстоянии до двух километров. По данным компании, это один из самых легких образцов в своем классе – оружие весит примерно 3,5 килограмма.

В качестве ударной силы в рамках этой системы для физического уничтожения БЛА «Рособоронэкспорт» предлагает комплексы ПВО малой дальности, в частности зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) типа «Тор».

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

Система способна совмещать систему захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели от 5 м в высоту и 200 м дальности до 15 км в высоту и 20 км дальности, даже без внешней поддержки. Схожие характеристики имеет ЗРК «Тор», однако в нем отсутствует пушечное вооружение и он установлен на гусеничном шасси.

«Тор» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс». Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

© Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"
© Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"
© Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"
© Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"
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