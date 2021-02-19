Прошить с двух километров: Россия покажет новые бронебойные снаряды на IDEX 2021
Холдинг «Технодинамика» (управляющая компания АО «НПК «Техмаш» Ростеха) впервые представит на международной оружейной выставке IDEX 2021 новые бронебойные снаряды для танков 3ВБМ23 «Свинец-2» и экспериментальный образец «Манго-М» - модернизированный выстрел 3ВБМ17 («Манго»), сообщает пресс-служба Ростеха. Мощность новых боеприпасов выше мощности их предшественников.
Новые снаряды калибра 125 мм предназначены для поражения бронированых целей. Для стрельбы такими боеприпасами могут быть использованы гладкоствольные пушки Д-81 (2А26, 2А46М), уточнили на предприятии.
По словам разработчиков, им удалось значительно улучшить тактико-технические характеристики боеприпасов. В частности, их способность пробивать броню выросла более чем на 20%. Новые разработки обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники зарубежных стран с дистанции более двух километров, утверждают на предприятии. Если 3ВБМ17 («Манго») пробивает 230-мм преграды, то для «Манго-М» этот показатель равен 280 мм, а для выстрела 3ВБМ23 «Свинец-2» - 300 мм. Проект «Манго-М» разрабатывался с прицелом на международный рынок, поскольку множество зарубежных стран эксплуатируют танки Т-72 и Т-90.
Боеприпас «Свинец-1» оснащен твердосплавным сердечником из карбида вольфрама, «Свинец-2» также имеет сердечник из сплава на основе обедненного урана. «Свинец-2» - это экспортно-ориентированный выстрел. Он полностью совместим с автоматом заряжания танков Т-72 и Т-90.
Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.
Т-90 - основной танк Российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Является глубокой модернизацией Т-72Б. Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010-е годы, был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении нескольких стран.