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Прошить с двух километров: Россия покажет новые бронебойные снаряды на IDEX 2021

Андрей Аркадьев
13:39 19.02.2021
Новые разработки обеспечивают поражение бронетанкового вооружения и военной техники зарубежных стран с дистанции более 2 км.
Прошить с двух километров: Россия покажет новые бронебойные снаряды на IDEX 2021
© Фото: Антон Тушин, Ростех
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Холдинг «Технодинамика» (управляющая компания АО «НПК «Техмаш» Ростеха) впервые представит на международной оружейной выставке IDEX 2021 новые бронебойные снаряды для танков 3ВБМ23 «Свинец-2» и экспериментальный образец «Манго-М» - модернизированный выстрел 3ВБМ17 («Манго»), сообщает пресс-служба Ростеха. Мощность новых боеприпасов выше мощности их предшественников.

Новые снаряды калибра 125 мм предназначены для поражения бронированых целей. Для стрельбы такими боеприпасами могут быть использованы гладкоствольные пушки Д-81 (2А26, 2А46М), уточнили на предприятии.

По словам разработчиков, им удалось значительно улучшить тактико-технические характеристики боеприпасов. В частности, их способность пробивать броню выросла более чем на 20%. Новые разработки обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники зарубежных стран с дистанции более двух километров, утверждают на предприятии. Если 3ВБМ17 («Манго») пробивает 230-мм преграды, то для «Манго-М» этот показатель равен 280 мм, а для выстрела 3ВБМ23 «Свинец-2» - 300 мм. Проект «Манго-М» разрабатывался с прицелом на международный рынок, поскольку множество зарубежных стран эксплуатируют танки Т-72 и Т-90.

Боеприпас «Свинец-1» оснащен твердосплавным сердечником из карбида вольфрама, «Свинец-2» также имеет сердечник из сплава на основе обедненного урана. «Свинец-2» - это экспортно-ориентированный выстрел. Он полностью совместим с автоматом заряжания танков Т-72 и Т-90.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-90 - основной танк Российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Является глубокой модернизацией Т-72Б. Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010-е годы, был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении нескольких стран.

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