Россия представит плавающую бронетехнику на базе БМП-3 на IDEX 2021

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) представит боевые машины для морского десанта БМП-3Ф и БТ-3Ф на оборонной выставке IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Плавающие боевые машины БМП-3Ф и БТ-3Ф способны покидать десантные корабли на удалении 40-60 км от берега, что значительно снижает вероятность массовых потерь боевых машин до и в момент высадки. В тандеме машины обеспечивают морской пехоте не только доставку к месту выполнения боевой задачи, но и поддержку огнем», - говорится в сообщении.

Плавающий бронированный транспортер БТ-3Ф создан на базе БМП-3Ф и предназначен для транспортировки подразделений морской пехоты, береговой охраны и Сухопутных войск, а также для огневой поддержки спешившегося десанта во всех видах боевых действий.

Бронетранспортер может перевозить более 15 человек. В отделении управления размещаются водитель-механик, у левого и у правого борта - десантник и помощник командира соответственно, имеющие возможность вести огонь из пулеметов. Получил дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм пулеметом «Корд».

БТ-3Ф имеет двигатель УТД-29 в 500 лошадиных сил, благодаря которому может разгоняться до 70 километров в час. Скорость на воде составляет 10 километров в час. Полная боевая масса БТ-3Ф - 18,9 тонны. Запас хода по суше - 600 километров, а на воде машина способна продержаться без дозаправки семь часов, в том числе при волнении моря до трех баллов.

БМП-3 - советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.