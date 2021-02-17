«Уралвагонзавод» впервые представит за рубежом инженерную машину УБИМ

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) впервые представит за рубежом новейшую универсальную бронированную инженерную машину УБИМ на международной выставке вооружений IDEX 2021, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Машина предназначена для инженерного обеспечения боевой работы войск в условиях огневого воздействия противника и применения им оружия массового поражения.

«Новинка УВЗ объединила в себе возможности сразу трех инженерных машин: бронированной ремонтно-эвакуационной (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР)», - говорится в сообщении.

Также в рамках этой выставки «Уралвагонзавод» впервые покажет за рубежом перспективный танк Т-14 «Армата».

Т-14 - первый в мире танк, реализующий в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где он используется прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Широкой публике был представлен на Параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». В том же году изготовлена предсерийная партия из 20 танков.

Т-14 – первый в мире танк с необитаемой башней. Экипаж машины находится в герметичной бронекапсуле в передней части корпуса. Это позволяет обеспечить его безопасность в случае взрыва боекомплекта. Экипаж танка может работать в условиях химической атаки или ядерной войны.