Боевая экипировка «Сотник» может получить функцию электрообогрева

Боевая экипировка третьего поколения «Сотник», которую разработал ЦНИИточмаш (входит в Ростех), может получить автономные системы электрообогрева. Об этом сообщает пресс-служба государственной корпорации.

В декабре индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев заявил, что сегодня военные специалисты разрабатывают тактико-технические требования к экипировке солдата будущего - комплекту «Сотник». В корпорации планируют получить техническое задание для его разработки уже в 2021 году.

Ранее сообщалось, что экипировку российского солдата будущего оснастят экзоскелетом, который позволит облегчить переноску тяжелых грузов и снять нагрузку на организм военнослужащего. Часть элементов «Сотника» уже проходит предварительные испытания.

В экипировку третьего поколения войдут микробеспилотники, связанные с автоматизированной системой управления тактического звена. Видео с камер дронов будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки. Вес составит 20 килограммов. Планируется, что комплект третьего поколения «Сотник» сменит «Ратник» в 2025 году.

«Ратник» включает десятки подсистем, в том числе несколько видов тепловизионных прицелов, автомат, пулемет или снайперскую винтовку, планшет, боевой защитный комплект 6Б49, систему управления «Стрелец», видеокамеры и другое.

Шлем выдерживает попадание пули из пистолета Макарова с расстояния в пять метров, бронежилет - попадание из снайперской винтовки и автомата Калашникова. Оборудован системой охлаждения и автономными источниками питания. Имеет систему разведки, управления и связи «Стрелец».

Впервые перспективную экипировку показали на авиасалоне МАКС-2011, а испытания состоялись годом позже на полигоне Алабино. «Ратник» разрабатывался на основе экипировки «Бармица». В начале 2015 года первые образцы поступили в Вооруженные Силы РФ.

Отметим, что в феврале прошлого года стало известно, что экипировка российского солдата «Сотник» будущего будет оснащена экзоскелетом.