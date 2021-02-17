«Калашников» впервые представит смарт-ружье MP-155 Ultima за рубежом

Группа компаний «Калашников» (входит в Ростех) покажет смарт-ружье MP-155 Ultima на международной оборонной выставке IDEX 2021, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 21 по 25 февраля. Об этом в сообщили в пресс-службе группы компаний.

Ружье, способное синхронизироваться с мобильными устройствами, было впервые представлено на международном военно-техническом форуме «Армия» в подмосковном парке «Патриот» в августе прошлого года.

Смарт-ружье разработано на базе гладкоствольного МР-155. Оно выполнено в современном дизайне. Ружье снабжено коллиматорным прицелом, видеокамерой с высоким разрешением, дисплеем с меню и встроенным компьютером. Все это в комплексе позволяет отслеживать и оценивать каждый выстрел, даже в удаленном доступе.

МР-155 – российское самозарядное охотничье ружье, которое выпускается с 2011 года и является развитием МР-153. От предшественника его отличают уменьшенный вес, улучшенная эргономика.