Новые большие десантные корабли проекта 11 711 получат увеличенное водоизмещение

Военно-морской флот России получит третий и четвертый большие десантные корабли проекта 11 711 в 2023-2024 годах. Они будут иметь увеличенное водоизмещение и, соответственно, десантовместимость, иную компоновку, сообщил генеральный директор судостроительного завода «Янтарь» Илья Самарин, пишет РИА Новости.

«Водоизмещение увеличено на 30-40%, немного другая компоновка, надстройка немного другая. Вертолетная палуба будет увеличена, на ней будут два ангара для одновременного базирования не менее двух вертолетов», - приводит агентство его слова.

Два корабля проекта 11 711 «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» были заложены на «Янтаре» в апреле 2019 года.

Большие десантные корабли проекта 11 711 - российские корабли ближней и дальней морской зоны, предназначенные для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования.

Первая пара БДК этого проекта «Иван Грен» и «Петр Моргунов» передана флоту в 2018-2020 годах. Внутренние объемы кораблей проекта достаточны для размещения батальона морской пехоты с приданной ему техникой. Разработчик - Невское проектно-конструкторское бюро (НПКБ).