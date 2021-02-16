Дегтярев поблагодарил Путина за дополнительные военные заказы в Комсомольске-на-Амуре

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за дополнительные военные заказы на заводах в Комсомольске-на-Амуре. Встреча главы региона с российским лидером состоялась в Кремле 16 февраля.

«Хочу вас лично поблагодарить как Верховного Главнокомандующего за размещение дополнительных заказов на комсомольских заводах. Это касается и шести корветов для Военно-Морского Флота, и дополнительной партии самолетов "Сухой-35", и, конечно, единственный завод, который производит самолеты пятого поколения "Сухой-57"», - сказал Дегтярев.

Комсомольску-на-Амуре могут присвоить звание «Город трудовой доблести». С соответствующей просьбой от имени всех жителей города врио губернатора обратился к президенту. Глава государства пообещал рассмотреть этот вопрос.

Также Путин отметил, что вся страна гордится продукцией предприятий города, которые, по его словам, составляют реальную, заметную составляющую обороноспособности России.