Компактность и надежность: «Калашников» впервые представит за рубежом пистолет ПЛК

Группа компаний «Калашников» впервые представит за рубежом ПЛК - пистолет Лебедева компактный. Это произойдет на ближневосточной выставке IDEX 2021, которая будет проходить с 21 по 25 февраля в Абу-Даби.

«Одной из новинок, которую ГК "Калашников" представляет на IDEX, является ПЛК - пистолет Лебедева компактный под патрон 9х19 мм. Данный образец успешно прошел программу государственных испытаний в Российской Федерации и уже доказал свою надежность в затрудненных условиях эксплуатации», - рассказал генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Компактность хорошо отражается на удобстве скрытого ношения пистолета. Это будет хорошо для полицейских и сотрудников спецслужб. ПЛК оборудован планкой Пикатинни - туда можно прикрепить, например, фонарь и использовать пистолет в любое время суток.

ПЛК эргономичен. Затворная задержка, предохранитель находятся с обеих сторон пистолета, что позволяет удобно использовать его как правшам, так и левшам.