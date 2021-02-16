От пушки Грабина к бурильной трубе: как военные технологии используются в гражданском секторе

Шельфовое бурение, освоение Арктики и разработка арктических месторождений углеводородов. Освоение тонких газовых пластов. Разработка новых месторождений. Такие задачи ставит перед собой российский топливно-энергетический комплекс.

Но для всех этих планов необходимо специальное оборудование и оснастка. Разрабатывать с нуля новое - затратно и нерентабельно. Слишком большие сроки проектирования и внедрения. Проще купить готовое и качественное у зарубежных партнеров.

Но в условиях санкционной политики, с которой столкнулась наша страна, купить - значит подставить тех, с кем сотрудничал долгое время, оставив их практически без куска хлеба. И тогда возникла идея заглянуть в свои закрома. А точнее, обратить внимание на разработки военно-промышленного комплекса. Универсальные решения. Так проще всего охарактеризовать то, что сегодня предлагает оборонка. На первый взгляд танк и бурильная обстановка находятся на разных полюсах. Но если посмотреть на составные части, то картина выйдет совсем другая.

Если говорить о производстве военном, которое перетекает в гражданское, то вот эти агрегаты для глубоководного бурения больше всего похожи на пушечные стволы. А по сути дела, так оно и есть. Пушка Грабина, точнее, ее ствол - это не что иное, как бурильная труба. Только из другого сплава и по-другому обработанная.

Вот еще одна военная технология, которая перешла на гражданскую службу. Это деталь глубоководного необитаемого аппарата. Хотя по факту больше всего она напоминает защитный кожух, в который будут загружаться зенитные ракеты.

Транспортно-пусковой контейнер как идея подводного батискафа. Уникальная металлообрабатывающая база. Уникальный станочный парк. И опять трансформация идей. Уже реализованных оборонных проектов. В создание новых гражданских. Плюс уникальная испытательная база.

Это макет глубоководной фонтанной аппаратуры, которая опускается на шельф для бурения нефти. А вот так выглядит уже оригинал конструкции, которая сейчас уходит на испытания.

По сути, эта конструкция, это глубоко переработанный стартовый стол, предназначенный для запуска ракеты. С его гидравликой и пневматикой, электрическими системами и тестовой аппаратурой. Есть и еще один, самый важный аспект, который сегодня и обсуждался на совещании представителей военно-промышленной комиссии и топливно-энергетического комплекса.

«Наши предприятия топливно-энергетического комплекса. Они понимают энергетическую нишу, они обеспечены финансово. Они четко сформулировали свои потребности. Предприятия ОПК в условиях уменьшения гособоронзаказа должны свой потенциал направить на решение в первую очередь задач, которые внутри государства. Не ориентироваться только на экспорт, а решение национальных задач. Поэтому вот эта переориентация как раз и переключение интеллекта, переключение производственных возможностей обеспечения национальных потребностей, это же загрузка наших предприятий, обеспечение работы наших людей. Соответственно, благосостояние граждан нашей страны. Вот так это сейчас немного играет», - отметил Андрей Ельчанинов, председатель Совета по авиастроению коллегии ВПК РФ.

Имеют что сказать и другие представители ОПК.

«Мы сегодня продемонстрировали уже готовую продукцию в части подводной добычи газа. Как управление этой подводной добычи, фонтанная аппаратура. Подводных колонных головок. Сочленений подводных. Это та сложная технологическая продукция в условиях агрессивной среды, с большим порфирным давлением и с 30-летней гарантией. То есть это сложнейшее оборудование, которое в общем-то имело компетенции всего три компании в мире. Нам удалось, я считаю, в полной мере достичь хороших результатов», - рассказал Ян Новиков, председатель правления, генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей».

Перспективы огромны. В рамках сокращающегося гособоронзаказа высвобождаются значительные мощности. И они могут быть задействованы именно на разработку новых гражданских проектов. Не на изготовление кастрюль из крыла самолета - через это мы уже проходили, - а именно на создание жизнеспособной продукции на базе тех идей и тех решений, которые уже доказали свою конструкционную правильность. Как следствие, загрузка производственных мощностей и дополнительные рабочие места. А не сокращение производства.

За последние несколько лет здесь, в Нижнем Новгороде, произошло удивительное. Благодаря Фонду перспективных исследований масса военных разработок ушла в гражданское общество. Произошло то, о чем мы много лет мечтали в Советском Союзе. Все лучшее из военки - на службу человеку.