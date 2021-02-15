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«Калашников» впервые представит за рубежом автомат АК-19

Андрей Аркадьев
13:27 15.02.2021
Автомат АК-19 создан на основе АК-12, принятого на вооружение ВС РФ в 2018 году.
«Калашников» впервые представит за рубежом автомат АК-19
© Фото: kalashnikov.media
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Новый автомат АК-19 в калибре НАТО 5,56 мм впервые представит группа компаний «Калашников» (входит в Ростех) за границей, сообщает пресс-служба «Калашникова».

Оружие будет показано на оружейной выставке IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Как подчеркнули в ГК, АК-19 уже вызвал интерес у ряда заказчиков из стран Ближнего Востока, применяющих патрон 5,56х45 мм в качестве штатного боеприпаса.

Автомат создан на базе АК-12. Его особенностями стали телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новое исполнение целика, щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя. Длина ствола составляет 415 мм, а весит он 3,350 г.

АК-12 - автомат 5,45-мм калибра производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Масса автомата составляет 3,5 килограмма, дальность прямого выстрела - 440 метров. Можно вести огонь в трех режимах: очереди, отсечка по два выстрела и одиночные. На автомате впервые установлены планки Пикатинни. Скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями - АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник».

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