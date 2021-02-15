Надежная защита от ракет: как сверхмощные РЛС обеспечивают безопасность России

Целая сеть радиолокационных станций, разбросанных по всей стране, а также мощная орбитальная группировка контролируют практически весь земной шар - отслеживает как спутники, так и баллистические ракеты и передает информацию на командные пункты. Впервые такой щит появился в нашей стране ровно пятьдесят лет назад. Рассмотреть один из секретных объектов с максимально близкого расстояния удалось корреспонденту «Звезды» Павлу Кутаренко.

«За мной РЛС "Воронеж-М", способная обнаруживать цели на расстоянии до шести тысяч километров. Эта станция в поселке Лехтуси Ленинградской области закрывает северо-западное ракетоопасное направление, контролируя воздушное пространство от Марокко до Шпицбергена», - сказал он.

77Я6 «Воронеж» - семейство российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.

В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2021 году в Севастополе начнется строительство радиолокационной станции «Яхрома». Также планируется возведение отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее.