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Надежная защита от ракет: как сверхмощные РЛС обеспечивают безопасность России

Андрей Аркадьев
Павел Кутаренко
13:31 15.02.2021
«Воронеж-М» работает в метровом диапазоне волн. Дальность обнаружения целей до 6000 километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Целая сеть радиолокационных станций, разбросанных по всей стране, а также мощная орбитальная группировка контролируют практически весь земной шар - отслеживает как спутники, так и баллистические ракеты и передает информацию на командные пункты. Впервые такой щит появился в нашей стране ровно пятьдесят лет назад. Рассмотреть один из секретных объектов с максимально близкого расстояния удалось корреспонденту «Звезды» Павлу Кутаренко.

«За мной РЛС "Воронеж-М", способная обнаруживать цели на расстоянии до шести тысяч километров. Эта станция в поселке Лехтуси Ленинградской области закрывает северо-западное ракетоопасное направление, контролируя воздушное пространство от Марокко до Шпицбергена», - сказал он.

77Я6 «Воронеж» - семейство российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.

В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2021 году в Севастополе начнется строительство радиолокационной станции «Яхрома». Также планируется возведение отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее.

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