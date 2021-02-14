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Генеральный конструктор рассказал, как не позволить свести на нет преимущества российской системы предупреждения о ракетном нападении

Иван Линдеманн
17:50 14.02.2021
По словам Сергея Боева, нужно провести интеграцию между системой СПРН как источником информации и системой контроля космического пространства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Генеральный конструктор российской системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев рассказал телеканалу «Звезда», что нужно делать, чтобы не позволить свести на нет преимущества СПРН.

«Прежде всего, и это то, над чем мы работаем, это, безусловно, дальнейшая интеграция, более глубокая, более совершенная интеграция между системой СПРН  как источником информации и системой контроля космического пространства, которая обрабатывает всю ту информацию, которую мы получаем от всех источников информации в околоземном космическом пространстве», - заявил он.

Также гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» сообщил, что в настоящее время на разных орбитах находятся много тысяч спутников, много космического мусора, много разрушенных, запущенных в предыдущие годы, аппаратов.

«Это все нужно контролировать и за всем этим нужно следить. Очень большая задача - контроль космоса», - отметил он.

Также Боев сообщил, что российская система предупреждения о ракетном нападении всегда разрабатывалась на пределе научно-технических возможностей. Радиолокационные станции СПРН расположены по всей России. Они обеспечивают единое поле по периметру границ и способны обнаружить ракетно-ядерную угрозу с любого направления.

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