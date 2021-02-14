Путин рассказал, как менялось мнение Запада о новейшем российском вооружении

На Западе над новейшим российским вооружением «сначала начали хихикать», а теперь же настроения совсем другие. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ.

«Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских вооруженных силах, на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано. Сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения», – отметил глава государства.

Путин добавил, что теперь новое российское вооружение предлагается включить в повестку переговоров – в частности, в обсуждение сдерживания гонки вооружений планируется включить новые образцы тактического и стратегического оружия, не говоря уже системах «Авангард» и другом гиперзвуковом оружии.

Ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал» Путин презентовал в послании Федеральному Собранию в 2018 году. Позднее также стало известно о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон», поставки которой в ВС РФ должны начаться уже в 2022 году.

Ранее сообщалось, что на системы «Авангард» включены в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, действие которого продлено до 5 февраля 2026 года.