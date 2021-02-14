Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Путин рассказал, как менялось мнение Запада о новейшем российском вооружении

Анна Касаткина
01:40 14.02.2021
Президент отметил, что в мире сначала скептически отнеслись в современному вооружению России, но теперь настроения изменились.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

На Западе над новейшим российским вооружением «сначала начали хихикать», а теперь же настроения совсем другие. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ.

«Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских вооруженных силах, на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано. Сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения», – отметил глава государства.

Путин добавил, что теперь новое российское вооружение предлагается включить в повестку переговоров – в частности, в обсуждение сдерживания гонки вооружений планируется включить новые образцы тактического и стратегического оружия, не говоря уже системах «Авангард» и другом гиперзвуковом оружии.

Ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал» Путин презентовал в послании Федеральному Собранию в 2018 году. Позднее также стало известно о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон», поставки которой в ВС РФ должны начаться уже в 2022 году.

Ранее сообщалось, что на системы «Авангард» включены в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, действие которого продлено до 5 февраля 2026 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:11 В стране и мире
Почти сто человек эвакуируют из обрушившейся шахты в Кузбассе
01:40 ОПК
Видео
Путин рассказал, как менялось мнение Запада о новейшем российском вооружении
00:01 В стране и мире
«Несмотря ни на что»: Путин заявил о поддержке Донбасса
00:25 В стране и мире
Путин заявил о готовности отключить зарубежные интернет-сервисы при враждебных действиях против РФ
21:08 В стране и мире
Видео
Опубликованы новые кадры с места обрушения крыши ангара в Новой Москве
Популярное
Популярное
Видео
«Берег усыпан мертвыми птицами»: житель Анапы рассказал о массовой гибели животных на пляже города
Мясников назвал причины вероятной смертельной пандемии будущего
Видео
В Анапе у побережья Черного моря «закипела» вода: видео
Видео
Зубной мучитель: на Украине стоматолог избивала и душила детей
Видео
«От взрыва проснулся»: охранник взорвавшегося во Владикавказе супермаркета рассказал о своем спасении
Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.