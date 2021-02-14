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«Глазастая и всевидящая»: эксперт оценил возможности российской СПРН

Ян Брацкий
12:03 14.02.2021
С появлением новых станций РЛС российские военные смогут в кратчайшие сроки обеспечить полный контроль за ракетными пусками и покрыть все потенциально опасные направления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российская система предупреждения о ракетном нападении стала более «глазастой». Об этом «Звезде» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. Так он прокомментировал новости о завершении государственных испытаний СПРН, о которых стало известно ранее. Со слов Баранца, теперь российские военные смогут еще более эффективно отслеживать пуски ракет любой модификации и на любых скоростях.

«Российская система предупреждения о ракетном нападении совершенствуется со дня ее создания. Появляются все новые средства для более плотного слежения за космическим пространством, в котором могут появиться ракеты разной скорости и модификации. Сердцем новой системы является уплотнение слежения, более зоркое слежение за пусками. Она становится более "глазастой" и всевидящей», - заявил Баранец.

О завершении государственных испытаний СПРН рассказал генеральный конструктор системы, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев. С появлением модульных станций РЛС легкой сборки «Воронеж», военнослужащим удалось в кратчайшие сроки обеспечить полный контроль системы предупреждения о ракетном нападении и покрыть все потенциально опасные направления для нашей страны.

Дальнейшие работы по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля. 

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