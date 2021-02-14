Завершены госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении

Завершены государственный испытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом заявил генеральный конструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

«Самое главное, что нам предстояло, и на сегодня мы эту задачу решили, на новых технологиях, с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачу на высшие командные пункты военно-политического руководства страны. Вот эта задача сегодня решена. В конце декабря 2020 года мы уже успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», - сказал Боев в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

С появлением модульных станций РЛС легкой сборки «Воронеж», военнослужащим удалось в кратчайшие сроки обеспечить полный контроль системы предупреждения о ракетном нападении и покрыть все потенциально опасные направления для нашей страны.

Дальнейшие работы по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.