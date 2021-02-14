Самая мощная в мире: зачем РЛС «Дарьял» нужны тысячи перемещаемых антенн

На данный момент существует лишь одна сохранившаяся до наших времен станция системы предупреждения о ракетном нападении «Дарьял» в Печоре. Это до сих пор самое высокое здание в республике Коми. Под ее наблюдением территория США, Канады, северная часть Атлантики и северо-восточная часть Тихого океана. Старший инженер передающего радиотехнического центра РЛС «Дарьял» главного центра ПРН Владимир Орехов в эфире программы «Военная приемка» рассказал о том, как устроена внутри передающая сигнал часть комплекса и для чего она необходима.

«Передающая позиция состоит из более чем 1000 модулей, представляет из себя фазирную антенную решетку. То есть, это набор, если грубо сказать, маленьких антенн, которыми можно управлять и получать необходимую диагорамму направленности, необходимый луч в нужном направлении. И быстро менять его направление», - объяснил сотрудник станции.

Сам передающий центр станции «Дарьял» состоит из манипулятора-транспортера, который перемещает 6-ти метровые 2-х тонные блоки антенн. На замену каждого такого передатчика уходит около получаса, машиной управляет один человек. Владимир Орехов подробнее объяснил устройство данного механизма.

«В состав передающего радиотехнического центра входят две основные системы. Это подъемно-транспортная система и антенно-филерная. Подъемно-транспортная система состоит из подъемника и манипулятора, предназначенных для доставки полученных модулей в полотно передающего радиотехнического центра», - пояснил старший инженер.

РЛС «Дарьял» до сих пор является самой мощной станцией в мире. При высоте в 94 метра ее фундамент уходит вглубь земли на целых 30 метров. Устойчивость является одним из главных критериев данной станции, обеспечивающим ей бесперебойность работы и высокую точность приходящего и уходящего сигналов. После распада СССР единственная станция данного типа осталась только на полярном Урале, в Печоре, республика Коми. Остальные оказались за границей Российской Федерации и были уничтожены.