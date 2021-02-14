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Бронежилет с функцией самосброса: кадры испытаний уникальной новинки

Игорь Лапик
10:16 14.02.2021
Опытный жилет обладает функцией моментального сброса, на порядок лучше защищает военнослужащих и устойчив к механическому воздействию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В России создан инновационный бронежилет для военнослужащих. Его создатели - курсант и преподаватель Московского общевойскового командного училища. Новинка на порядок лучше защищает жизни солдат на поле боя и обладает уникальными качествами. Новый жилет легко надевается, а в случае необходимости почти моментально снимается. Это качество амуниции уже оценили военные медики. Ведь в случае получения ранения, разгрузку необходимо будет быстро снять. Достаточно потянуть за специальное кольцо.

Опытный жилет очень прост и неприхотлив в эксплуатации, спокойно выдерживает механические воздействия. Можно легко перетаскивать раненого как на животе, так и на спине. На суше самосбрасывающийся жилет показал себя хорошо. В воде амуниция также срабатывает безотказно.

«Я читал много сводок, в связи с чем погибали военнослужащие на войне. Боевые вертолеты или транспортные средства попадали в воду или при обрушение мостов попадали в воду и тонули», - рассказал курсант МВОКУ Ярослав Ичетовкин, оценивая особенности своего изобретения.

Во время экспериментов под водой боец в жилете с устройством быстрого сброса освобождался от него на восемь секунд быстрее, чем его сослуживец в обычной разгрузке. Курсанту помогал его научный руководитель.

«У нас есть ветераны Афганской войны. Они положительно отзывались об этом устройстве. Говорили, что если бы такое устройство было в те времена, то существенно бы помогло по выживаемости личного состава», - заявил доцент кафедры МВОКУ, кандидат технических наук, доцент, заслуженный изобретатель России Александр Котровский.

Изобретатели решили проблему единовременного сброса и разгрузки и бронежилета. Они разрезали обычный жилет вдоль спины и по плечам. Скрепили системой тросов и соединили с тросиками системы сброса бронежилета. Всю тяжелую ношу солдат может сбросить одним движением. Система быстрого сброса разгрузочного жилета уже запатентована. В перспективе это изобретение может быть использовано при создании новых комплексов боевых экипировок. 

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