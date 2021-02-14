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Обуздать сигнал: как устроена работа станций системы предупреждения о ракетном нападении

Владимир Расходчиков
10:18 14.02.2021
Журналисты показали, как устроена одна из станций системы предупреждения о ракетном нападении и узнали, как именно военнослужащие определяли данные о пусках ракет на другом континенте.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Съемочная группа программы «Военная приемка» смогла попасть внутрь одной из станций, входящей в систему предупреждения о ракетном нападении. Военнослужащие разрешили показать только те устройства, которые были введены в эксплуатацию еще в советское время. 

Принцип работы станции РЛС достаточно прост на бумаге: она излучает очень мощный сигнал, причем вблизи самой станции из строя могут выйти, например, коптеры. Этот сигнал отражается от летящей вражеской ракеты и возвращается на станцию. При этом, вернувшийся сигнал очень слабый, для улавливания которого нужно высокотехнологичное оборудование. Заместитель начальника научно-технического отдела МАК «Вымпел» Виктор Синько рассказал в эфире «Военной приемки» о сложностях в поимке таких сигналов.

«Меньше даже не в миллионы, и не в миллиарды, речь идет о в триллионе раз более слабом сигнале, который мы получаем обратно на станцию. Это поймать не блоху, и даже не подкову у блохи, и даже не гвоздик от подковы, а гораздо еще меньше. Эта аппаратура как раз и нужна, чтобы выявить это маленький, мизерный сигнал. Он очень мал. И если мы его не поймаем - то мы пропустим цель», - заявил сотрудник станции.

После обработки сигнала компьютерами, данные выводились на специальный монитор. Неподготовленный зритель вряд ли сможет понять, что показывает этот экран. На него в два столбца выводится определенная комбинация символов, но по словам Виктора Синько эта информация очень многое говорит знающему как ее расшифровать человеку.

«Здесь может быть зашито время прихода сигнала от цели, скорость, азимутальное направление, угломестное направление, дальность до цели», - объяснил начальник научно-технического отдела.

Данные приборы и компьютеры советская радиоэлектронная промышленность создавала с целью создания системы предупреждения о ядерном нападении. В советское время, объем оперативной памяти ЭВМ на первой станции «Днепр» составлял всего 64 кб, что гораздо меньше даже современных телефонов. Но этого хватало для выполнения всех поставленных задач. 

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