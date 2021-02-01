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Россия представит РЛС «Прима» на выставке Aero India 2021

Андрей Аркадьев
16:59 01.02.2021
Международный авиационно-космический салон Aero India 2021 пройдет с 3 по 5 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в индийском городе Бангалоре.
Россия представит РЛС «Прима» на выставке Aero India 2021
© Фото: "Рособоронэкспорт"
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Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) представит за рубежом высокомобильную двухкоординатную радиолокационную станцию разведки и целеуказания П-18-2 «Прима», сообщает пресс-служба предприятия.

РЛС работает в метровом диапазоне волн. Она способна обнаруживать современные и перспективные малозаметные воздушные цели, в том числе авиационную технику с применением технологий Stealth.

Пределы работы по дальности превышают 320 километров и по углу места достигают 45 градусов. Минимальная дальность обнаружения – 500 метров. Способна работать в условиях помех и при неблагоприятной погоде. Боевой расчет станции составляет два человека, время автоматического развертывания - около пяти минут.

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