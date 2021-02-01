«Бумеранги» впервые представят на индийской выставке

Ростех первый раз вывезет на зарубежную экспортно-ориентированную выставку военную технику на базе бронированной платформы «Бумеранг». Это произойдет на международном авиасалоне Aero India 2021, который будет длиться с 3 по 5 февраля. Об этом сообщил «Звезде» генеральный директор ООО «ВПК» Александр Красовицкий.

«Колесные бронетранспортеры К-16 и БМП К-17 на базе унифицированной межвидовой колесной бронированной платформы «Бумеранг» получили все необходимые официальные документы для продвижения на зарубежный рынок, в частности, рекламные паспорта и паспорта экспортного облика. Учитывая большой интерес, проявленный к машинам со стороны потенциальных зарубежных заказчиков, совместно с АО «Рособоронэкспорт» машины будут представлены в индийском городе Бангалор на международном авиасалоне Aero India 2021. Кроме того, планируется провести ряд переговоров с заинтересованными сторонами», - отметил Красовицкий.

Напомним, что бронетранспортер К-16 вооружен боевым модулем с крупнокалиберным (12,7-мм) пулеметом, а БМП К-17 оснащен боевым модулем «Эпоха», снабженным 30-миллиметровой автопушкой и спаренным пулеметом винтовочного (7,62-мм) калибра, а также противотанковыми ракетами «Корнет».