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«Рубеж» дистанционного управления: разработчик стрелкового оружия рассказал, как поразить противника и не подставиться самому

Тимур Шерзад
12:20 01.02.2021
Конструктор не исключает, что в будущем на основе принципа действия «Рубежа» можно будет создавать и снайперские системы. 
«Рубеж» дистанционного управления: разработчик стрелкового оружия рассказал, как поразить противника и не подставиться самому
© Фото: zvezdaweekly.ru
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Владислав Лобаев, владелец компании Lobaev Arms и разработчик стрелкового оружия, в интервью еженедельнику «Звезда» рассказал о перспективах автоматизированных стрелковых систем. 

Разработчик упомянул дистанционно управляемый модуль «Рубеж» под патрон 7,62х39 с эффективной дальностью поражения до 400 метров.

Его отличие от зарубежных аналогов в наличии сервоприводного затвора и спускового механизма. На контрасте с самозарядными системами, в которых последующие выстрелы происходят еще до того, как предыдущая пуля успела покинуть канал ствола, тут стрельба идет «по отдельности». Что дает большую кучность за счет неподвижности системы. 

Лобаев отметил, что в «Рубеже» могут применяться как боевые, так и нелетальные боеприпасы с поражающим элементом в виде обрезиненной или пластиковой пули. Причем в случае с ленточной организацией боепитания особенности системы позволяют чередовать два типа боеприпасов «через один» и «прощелкивать» ленту. То есть оператор может в зависимости от ситуации переключаться с летальных на нелетальные боеприпасы, и наоборот. 

Лобаев не исключает, что в будущем на основе принципа действия «Рубежа» можно будет создавать и снайперские системы. 

«Сейчас в снайпинге главная проблема - быстро уйти с огневой позиции, потому что после того, как делается даже один выстрел, по баллистике легко просчитать место, где находится боец, и «накрыть» стрелка ответным огнем. Отсюда можно заключить, что будущее за автоматизированными системами, подобными «Рубежу», осуществляющими дистанционное управление», - подчеркнул Лобаев.

Также конструктор отметил способность «Рубежа» самостоятельно идентифицировать цели и осуществлять наводку с учетом всех необходимых поправок - оператору достаточно только подтвердить открытие огня. Кроме того, дистанционно управляемые комплексы можно объединять в сети, создавая целые огневые системы. 

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