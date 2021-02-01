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«Алмаз-Антей» представит на Aero India 2021 систему С-400 «Триумф» и ЗРК «Викинг»

Андрей Аркадьев
12:21 01.02.2021
Международная авиакосмическая выставка пройдет в индийском Бангалоре с 3 по 5 февраля 2021 года.
«Алмаз-Антей» представит на Aero India 2021 систему С-400 «Триумф» и ЗРК «Викинг»
© Фото: Минобороны России
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Боевые средства из состава новейшего зенитно-ракетного комплекса «Викинг» и зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» покажет концерн ВКО «Алмаз-Антей» на Международной авиакосмической выставке Aero India 2021, сообщает пресс-служба предприятия.

«Гости и участники выставки смогут ознакомиться с боевыми средствами ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Викинг", различными модификациями ЗРК "Тор", в том числе с автономным боевым модулем ЗРК "Тор-М2КМ" на шасси "ТАТА"», - говорится в сообщении.

Особое место в единой экспозиции концерна отведено радиолокационным средствам. В частности, ПАО «Радиофизика» представит радиолокационную станцию «Сула», модель которой будет размещена на отдельном подиуме, добавили в пресс-службе.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию для прикрытия авиабазы Хмеймим.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности четвертого поколения «Викинг» (индекс 9К317МЭ) - последняя на сегодняшний день ступень развития ЗРК семейства «Бук». По сравнению с предыдущими версиями комплекса, дальность стрельбы «Викинга» увеличена в 1,5 раза - до 65 километров. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество одновременно обстреливаемых целей - по шесть каждой самоходной огневой установкой, а количество готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из двух боевых единиц выросло с восьми до 18.

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