Автономный «Удар»: российский «боевой робот» сможет самостоятельно передвигаться в бою и взаимодействовать с дронами

Робототехнический комплекс «Удар» будет способен автономно двигаться по полю боя, а еще взаимодействовать с беспилотниками. Об этом сообщил ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

«При разработке "Удара" специалисты предприятия апробировали возможность движения робота в автономном режиме. Для этого в состав комплекса включена подсистема планирования движения на базе датчиков и измерителей. На основании получаемых данных формируется маршрут движения робота, при этом учитывается рельеф местности и могут рассчитываться параметры боевого задания», - отметил Оздоев.

В НПО «Высокоточные комплексы», входящий в которое ВНИИ «Сигнал» и разработал «Удар», рассказали про принцип роботизации изделия. В частности, он позволяет интегрировать этот комплект робототехнического оборудования в различные образцы российской военной техники. На данный момент он, например, создан на базе боевой машины пехоты БМП-3. Но в случае необходимости можно будет выйти за ее рамки.

Помимо этого, по словам Оздоева, «Удар» может взаимодействовать с беспилотниками. Некоторые из них могут привязываться к самому «Удару» и получать от него электроэнергию. Их можно будет использовать как для разведки, так и для ретрансляции сигналов, позволяя управлять комплексом с еще более далеких расстояний.