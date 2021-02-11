Военный эксперт оценил возможность утверждения в РФ проекта авианосца «Ламантин»

Проект нового российского авианосца «Ламантин» является одним из конкурсных проектов и рассматривается в качестве фаворита. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал военный эксперт Борис Рожин.

«Это один из конкурсных проектов, которые военные должны выбрать и получить соответствующее подтверждение, поскольку это вопрос выделения государственных средств. Проект давно существует, его демонстрировали на разных оборонных выставках. У него была медийная поддержка в федеральной прессе. Он рассматривался всегда, как один из фаворитов на утверждение, если будет принято политическое решение построить авианосец. Даже ОСК уже заявила, что как только будет выбран проект, то ОСК готова начать строительство авианосца, в том числе и "Ламантина"», - объяснил он.

При этом специалист подчеркнул, что в настоящий момент полной ясности в вопросе, какой именно проект будет утвержден - нет.

«Будет ли выбран "Ламантин"? Возможно, но не обязательно», - заключил Рожин.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в разговоре со «Звездой» рассказал, какие технологические преимущества может принести России создание нового авианосца вместе с авиагруппой.

В качестве предполагаемого авианосца для российского ВМФ «Невским ПКБ» был подготовлен проект «Ламантин», который не только вобрал в себя наработки и перспективные идеи сегодняшнего дня, но и оставил в себе большой модернизационный запас.